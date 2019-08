Quando si parla di Fortnite e di tutto ciò che gli riguarda, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Nelle scorse ore sarebbe dovuto uscire il primo importante aggiornamento del videogioco dopo il rilascio della Stagione X. Parliamo dell’update 10.10 che avrebbe dovuto portare una nuova location nella mappa di gioco.

Ebbene sì, Epic Games non si aspettava minimamente che l’aggiornamento nascondesse un errore molto grave. L’azienda aveva già annunciato l’arrivo del nuovo update sui suoi social. I dettagli erano stati tutti resi noti. A distanza di pochissimo dal lancio, però, questa di è vista costretta a rimandare il tutto. La spiegazione, come al solito, risulta essere molto vaga. Scopriamo i dettagli della vicenda.

Fortnite: quando arriverà l’aggiornamento 10.10?

Il nuovo update 10.10 di Fortnite non è arrivato martedì come tutti speravano. Nel momento in cui scriviamo, Epic Games non ha ancora rivelato i dettagli in merito alla sua nuova uscita ufficiale. L’azienda del fenomeno videoludico ha parlato di un errore dell’ultimo momento. A quanto pare, questo risulta essere abbastanza grave. Non è la prima volta che si verificano situazioni di questo tipo in casa Fortnite. In passato alcuni aggiornamenti sono stati rimandati per più giorni. Ora tutti si chiedono quando sarà il giorno dell’aggiornamento.

Epic Games starà lavorando duramente ad una risoluzione del problema. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, dovremmo veder debuttare il nuovo update nelle prossime ore. Le novità in serbo per questa settimana sembrano essere davvero una miriade. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.