Il tuo pisolino dura più di un’ora? Stai attento

Tre mesi fa, uno studio di General Hospital Asklepieion ha rivelato che il pisolino riduce il rischio di subire un attacco di cuore del 10%. Altre ricerche assicurano che il riposo pomeridiano ci renda più produttivi. E, così, vengono aggiunti vantaggi. Non c’è dubbio che fare quella piccola pausa aiuti la salute, ma attenzione a non esagerare.

La regola di un’ora

Quanto dura il tuo pisolino? Se lo fai durare per più di un’ora al giorno, dovresti preoccuparti. Secondo ulteriori studi recenti, quest’abitudine potrebbe portare ad incorrere nel diabete di tipo 2, ad avere più grasso corporeo e, quindi, ad un apporto maggiore di peso.

Dunque, cosa è giusto? Tale interruzione delle normali attività dovrebbe durare meno di trenta minuti se si desidera ottenerne i benefici. Ciò ci manterrà vigili, in grado di eseguire più accuratamente il nostro lavoro, migliorerà la tua memoria e, secondo gli studi, ridurrà anche il rischio di mortalità.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Journal of Clinical Medicine e gli scienziati che l’hanno sviluppata riconoscono che ha i suoi limiti, poiché è stata condotta solo con anziani pazienti che vivono nei Paesi del Mediterraneo. Quindi, i suoi effetti su altri gruppi dovranno essere confermati.

Eseguiranno altri studi per testare, ad esempio, se fare lunghi pisolini ci fa dormire meno la notte, il che influisce sulla nostra salute. Per ora, i pisolini stanno guadagnando adepti. Ci sono aziende che li descrivono come “energetici” e hanno persino adattato spazi per far riposare i propri lavoratori, cosa molto comune in Giappone.