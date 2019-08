Perché gli smartphone non stanno più guidando la ricerca di “oro blu”

Il cobalto è uno di quei metalli che definiscono il mondo moderno. Storicamente è stato utilizzato per vetri colorati o ceramiche. Gli egiziani utilizzavano composti di cobalto 2.600 anni fa nelle loro sculture. Ma nel 20 ° secolo, si è scoperto che il cobalto aveva qualità centrali nelle nostre tecnologie più avanzate, tra cui smartphone.

La combinazione con altri metalli produce leghe estremamente resistenti, stabili a temperature estreme e anticorrosive. Quindi lo troverai in motori di aeromobili, missili, centrali nucleari, turbine, utensili da taglio e persino articolazioni dell’anca artificiali.

Solo questo lo ha reso prezioso, ma ciò che lo ha reso particolarmente prezioso per gli investitori e gli speculatori è il suo ruolo nei catodi delle batterie ricaricabili. Non sorprende che gli investitori abbiano chiamato il metallo “oro blu”.

Smartphone e il cobalto

Dal 2008, la crescente popolarità dello smartphone ha aumentato la domanda di batterie che potrebbero ricaricarsi a un ritmo sempre più rapido. Poi, quattro anni fa, l’auto elettrica (EV) ha colto l’immaginazione dei commercianti di cobalto. Dal 2016 al 2018, il prezzo del cobalto è salito da $ 26.000 (£ 21.500) a tonnellata a oltre $ 90.000.

In breve, il mercato si è superato. L’età del veicolo elettrico sta per sorgere, ma non ancora del tutto. Come ha affermato una fonte del settore: “Tutti ne parlano ma chi produce esattamente veicoli elettrici su larga scala? Tesla? Chi altri? E quanti punti di ricarica vedi a Londra?”

Un altro fattore è stato il fatto che diversi trasformatori, in gran parte in Cina e in Africa, stavano accumulando cobalto nella speranza di uccidere il prezzo. Hanno iniziato a rilasciare tali titoli proprio mentre gli investitori si rendevano conto che la domanda di veicoli elettrici non era così massiccia come speravano le persone.

Ma la maggior parte degli analisti che seguono il mercato del cobalto affermano che i fondamenti non sono andati via. Al centro di questo argomento c’è la natura precaria dell’offerta di cobalto. È un elemento che ora si presenta sulla terra in una forma “libera”, ma che deve essere valutato chimicamente dal rame o dal nichel usando acidi e calore.

Oltre il 60% dell’offerta globale proviene dalla RDC, che viene comunemente descritta come cobalto di ciò che l’Arabia Saudita è per il petrolio. E come spiega George Heppel, responsabile dell’analisi del cobalto e del litio presso CRU International, la RDC non è un posto facile per fare affari.