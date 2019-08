Nel corso degli anni, Apple è stata più volte criticata per aver messo sempre in secondo piano la disponibilità dei suoi prodotti al lancio ufficiale. Con il passare del tempo, Cupertino ha cercato di sopperire alla problematica facendo slittare di qualche settimana il lancio dei prodotti più problematici (es. iPhone X, iPhone XR). Quest’anno, invece, non dovrebbero verificarsi problematiche di questo tipo.

Ebbene sì, Apple sta facendo passi da gigante su più fronti. Mentre gli iPhone vengono boicottati da chiunque, Cupertino continua con il suo lavoro a testa alta. I tre smartphone di quest’anno saranno tutti e tre disponibili fin da subito sul mercato. Non sono previsti, infatti, ritardi nel lancio di nessun modello del 2019. Scopriamo i dettagli in merito.

Apple: i tre iPhone del 2019 verranno lanciati contemporaneamente

Quest’anno non ci saranno due lanci differenti per le due gamme di iPhone in uscita. Pare che Apple abbia messo tutto a punto al fine di poter lanciare tutti e tre i device nello stesso giorno. Ricordiamo che avremo in campo i successori di iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR. Stando a quanto dichiarato dagli analisti, questi dovrebbero essere presentati intorno al 10 settembre. Il lancio ufficiale, invece, dovrebbe ricadere il 20 dello stesso mese.

Ricordiamo che i nuovi device saranno caratterizzati da una innovativa fotocamera completamente ridisegnata. Inoltre, questi saranno dotati dei super potenti chip A13. Quali saranno le altre novità interessanti che Apple ha in serbo per noi? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.