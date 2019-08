Il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha finalmente rilasciato il tanto atteso aggiornamento importante di Fortnite. Stiamo parlando della patch 10.10. Questa, doveva essere rilasciata già martedì, peccato però che alcuni inconvenienti hanno fatto slittare l’uscita. L’update risulta essere ricco di novità. La più importante riguarda il cambio di location che ha interessato Mega Mall.

Ebbene sì, oramai sappiamo tutti molto bene che la Stagione X di Fortnite risulta essere completamente incentrata sulle cose del passato. Nel corso del tempo, molte delle location passate del gioco torneranno nella mappa con na veste leggermente differente. Questa settimana, a tornare è stato l’iconico Corso Commercio. Scopriamo i dettagli a riguardo.

Fortnite: ecco come cambia Corso Commercio dopo il suo ritorno nella mappa

Erano molti gli utenti ad avere nostalgia di Corso Commercio. Parliamo, infatti, di una delle location del gioco più vecchie di sempre. Questa, nel corso delle stagioni ha cambiato varie volte sembianze. Ora, ritorna all’interno della mappa nella sua veste classica. C’è però una novità abbastanza interessante. Da ora in poi, all’interno dell’intera zona del punto di interesse, ci saranno gli zombie. Un’aggiunta di questo tipo renderà il gameplay all’interno di Corso Commercio decisamente differente. Sarà, questa, una mossa apprezzata dalla community di Fortnite?

Ricordiamo che questa non risulta essere l’unica novità dell’aggiornamento 10.10 di Fortnite. E’ arrivato, infatti, anche il tanto atteso depotenziamento del BRUTO. Sveleremo tutti i dettagli in merito al cambiamento in un altro articolo. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.