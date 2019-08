Una mostruosa roccia spaziale di quasi 400 metri di diametro si sta dirigendo verso la Terra a oltre 1.800 Km all’ora. Se si scontrasse con il nostro pianeta, l’esplosione sarebbe 150.000 volte più potente della bomba nucleare lanciata sulla città giapponese di Hiroshima durante la Seconda Guerra Mondiale. Va da sé che causerebbe un’estinzione di massa peggiore di quella che ha colpito i dinosauri.

Questo meteorite, soprannominato FT3 2007 dalla Space Administration (NASA), è stato rilevato più di un decennio fa dal sistema di allarme rapido. Da oggi al 2061 transiterà 165 volte vicino alla Terra. La prossima volta che ciò succederà sarà il 3 ottobre 2019.

È quella la data della fine del mondo?

Probabilmente no, poiché la NASA (che non ha emesso un allarme in questo senso) stima che la possibilità che la roccia si schianti contro la Terra sia una su 11.000, o che sia pari allo 0,0000092%. Nel momento più vicino al nostro pianeta, si stima che si troverà a 420 mila Km (più lontano della Luna).

In conclusione: non è il momento di spaventarsi, ma forse di riflettere. Per vincere alla lotteria occorre abbinare cinque numeri. Le probabilità sono 1 su 303 milioni. Nel caso della lotteria Powerball, la probabilità è 1 su 292 milioni. Ma non è tutto. La possibilità di essere colpito da un fulmine durante tutta la vita è 1 su 15.000. La probabilità di morire per una pianta o un animale velenoso è 1 su 45.000. La possibilità di avere un appuntamento con un o una top model è 1 su 88.000. La possibilità di morire in un incidente aereo è 1 su 188.000. E, infine, la possibilità di essere attaccato da uno squalo è 1 su 3,7 milioni.

“La mente umana tende a dare maggiore importanza agli eventi che probabilmente non accadranno mai, come vincere alla lotteria“, ha spiegato il professore di psichiatria Hans Breiter. “Parallelamente, dobbiamo dare meno importanza agli eventi che accadranno senza dubbio, come la necessità di un’assicurazione medica per problemi di salute associati all’invecchiamento“, aggiunge Breiter.

Quindi, non è il caso di temere: è improbabile che questo meteorite finisca l’umanità, poiché è anche improbabile che tu vinca la lotteria. E se devi preoccuparti, concentrati su rischi mortali più urgenti come droghe (1 su 68), incidenti stradali (1 su 103) o assalti con un’arma da fuoco (1 su 285).