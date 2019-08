Negli Stati Uniti la Food And Drug Administration, o anche nota come FDA, ha dovuto intraprendere una campagna particolare al cui centro c’era il fatto che la candeggina non va ingerita. Perché mai negli USA dovrebbe bere tale liquido? Perché apparentemente negli ultimi tempi sta andando di moda una trattamento chiamato Miracle Mineral Solution che millanta una cura totale di varie patologie tra cui il cancro. Un po’ per stupidità, un po’ per la disperazione di avere una malattia del genere, in molti hanno provato a farlo.

Il problema sembra essere abbastanza diffuso tanto che lo scorso mese proprio Facebook, social network preferito per diffondere questo genere di falsità, aveva iniziato un programma per impedire la diffusione di tali contenuti. Pensare che a questo giro addirittura un ente del genere si sia mosso, un ente che sostanzialmente decidere qualche farmaci si possono usare all’interno del paese, fa riflette.

La candeggina e la cura miracolosa

“La soluzione, una volta miscelata, si trasforma in una candeggina pericolosa che ha causato effetti collaterali gravi e potenzialmente letali. Miracle Mineral Solution e prodotti simili non sono approvati dalla FDA e l’ingestione di questi prodotti equivale a bere candeggina. I consumatori non dovrebbero usare questi prodotti e i genitori non dovrebbero dare questi prodotti ai propri figli per nessun motivo.”

I pericolosi di tale miscela sono ben risaputo, ma come detto la disperazione può portare a cercare metodi alternativi. In realtà già nel 2010 la FDA ha dovuto avvisare le persone di non farlo, ma evidentemente il messaggio non è passato.