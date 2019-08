Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’arrivo di un nuovo Starter Pack della Stagione X di Fortnite. Un noto dataminer, infatti, aveva scovato dettagli sul bundle già nel precedente update del gioco. L’aggiornamento 10.10 rilasciato negli scorsi giorni ha confermato il tutto. Lo Starter Pack della Stagione X risulta già essere disponibile sugli store. Andiamo a scoprirne il contenuto.

Oramai il lancio degli Starter Pack è una tradizione per la casa di Fortnite. Sono varie Stagioni che ne esce uno. Lo Starter Pack della Stagione X è arrivato più puntuale che mai. Non ci sono dubbi sul fatto che sarà un vero successo. Scopriamo i dettagli.

Fortnite: ecco cosa contiene lo Starter Pack della Stagione X

Lo Starter Pack di ogni Stagione va a rispecchiare quello che è il suo tema. Quello della Stagione X è, infatti, un mix tra le Skin passate del gioco. Il nome del bundle è Attacco Rosso e contiene due cosmetici e dei V-Bucks. Parlando dei cosmetici, abbiamo il costume “Attacco Rosso” in rarità Epica e il suo dorso decorativo “borsa a due lame” anch’esso in rarità Epica. Come con ogni Srtarter Pack, a corredarlo c’è anche la bellezza di 600 V-Bucks a poter spendere nel gioco.

Il Pacchetto risulta essere già disponibile su tutti gli store. Il costo è in linea con quello dei pacchetti precedenti: 4,99 euro su PlayStation, Xbox e Pc e 5,49 euro su dispositivi mobili. Il bundle resterà negli store fino all’inizio della Stagione 11. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.