Nel 1962, la riserva naturale e culturale di Termit-Tintoumma, la più grande area protetta in Africa, è stata creata nel centro del Niger. È dotata di un’ampia biodiversità, all’interno della quale ci sono diverse specie in via di estinzione, così come molti gruppi etnici come Tubu, Tuaregs, Arabi e Peuls. Grazie a questo e alla sua aggiunta all’intero massiccio Termit nel 2012 e al contributo culturale dei siti archeologici che ospita, questa riserva naturale e culturale è stata anche dichiarata Patrimonio dell’Umanità.

Tuttavia, per alcuni anni, l’area ha dovuto affrontare seri problemi a causa dell’esplorazione petrolifera. Di conseguenza, gli attivisti ambientali hanno formalmente chiesto di fermare lo sfruttamento dell’area derivante da un accordo petrolifero con la Cina.

Un accordo di sfruttamento petrolifero

Nel giugno di quest’anno, il governo di Niamey ha annunciato la sua decisione di “ridisegnare i limiti” della riserva Termit-Tintoumma a seguito di un accordo di partecipazione alla produzione firmato quattro anni prima con la National Petroleum Corporation di Cina (CNPC). Ciò garantisce i diritti dell’azienda nei blocchi petroliferi Agadem che si trovano all’interno del parco di 96.560 chilometri quadrati.

L’organizzazione non governativa francese Noe (Noah) è responsabile della gestione di questa riserva per il governo del Niger da circa 20 anni. Recentemente ha riferito che la misura annunciata dal governo per ripensare i limiti per l’esplorazione petrolifera interesserebbe circa 45.000 chilometri quadrati di area protetta. “La riserva è davvero minacciata dall’esplorazione petrolifera di una società cinese“, ha dichiarato Hamadou Soumana Oumarou della ONG africana Jeunes Volontaires pour il Medio Ambiente (Young Volunteers for the Environment). Secondo lui, sono già state raccolte circa 24.000 firme, con 50.000 attese.

Specie come antilope bianca e addax, che sono già in pericolo, possono scomparire se l’esplorazione petrolifera continua in Termit-TinToumma. La riserva Termit e Tin Toumma si estende attraverso le regioni omonime e ospita 130 specie di uccelli, molti dei quali minacciati, come nel caso dell’avvoltoio dalle orecchie lunghe. Ha anche 30 specie di mammiferi, come la gazzella in pericolo critico, il ghepardo del Sahara e le pecore berbere.

La CNPC opera in 21 pozzi petroliferi all’interno della riserva, che è stata attraversata da un oleodotto di 100 chilometri. Detto questo, la richiesta avanzata dagli attivisti ambientali esprime chiaramente che “la Cina sta distruggendo la biodiversità in Africa“.

Per il momento, dovremo aspettare che vengano raccolte le 50.000 firme e che ciò serva da misura di pressione per limitare l’attività petrolifera nell’area e, quindi, evitare la distruzione di questo sito Patrimonio dell’Umanità evidentemente sottovalutato.