L’azienda della mela morsicata, Apple, lancerà a breve il tanto chiacchierato HomePod in Giappone. La casa lo aveva annunciato da molto tempo. Finalmente il momento è arrivato. HomePod debutterà ufficialmente il 23 Agosto in tutti gli Store in Giappone. Ciò che tutti i fan della mela morsicata italiani si chiedono è: uscirà prima o poi anche in Italia?

Lo smart speaker del colosso di Cupertino risulta avere una storia molto particolare. Ricordiamo, infatti, che questo è stato presentato nell’oramai lontano 2017. A distanza di due anni risulta essere ancora disponibile solo in pochissimi paesi. Più che un prodotto finito, sembra che HomePod sia stato un esperimento non tantissimo riuscito. Riuscirà Apple a risollevare la situazione in qualche modo?

Apple: il “nuovo” smart speaker debutterà in Italia?

HomePod risulta essere disponibile solamente negli Stati Uniti, Germania, Francia, Canada e ora Giappone. Apple si sta muovendo davvero molto lentamente con il lancio del prodotto. Potremmo addirittura essere vicini al rilascio da parte dell’azienda di una seconda generazione. Molto probabilmente, la colpa di tutto risiede nel poco sviluppo dell’assistente vocale Siri. Ne abbiamo parlato più volte, questo risulta essere molto più indietro rispetto agli assistenti virtuali delle aziende concorrenti.

Cupertino ha deciso di lanciare il prodotto solo nei paesi dove Siri ha un po’ più di padronanza con il linguaggio. Ricordiamo, infatti, che grossa parte delle feature di HomePod si basano proprio sul controllo vocale. Non avrebbe senso lanciarlo con una pecca su questo ambito. Non sappiamo quando e se HomePod verrà mai lanciato in Italia. Ciò che è certo è che prima che accada, Apple dovrà sensibilmente migliorare Siri. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.