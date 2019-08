Apple si sta superando con gli aggiornamenti del suo sistema operativo. Nelle scorse ore, il colosso di Cupertino ha deciso di lanciare la settima beta di iOS 13 in esclusiva per gli sviluppatori. Questo, dopo il rilascio della precedente beta circa una settimana fa. Quali saranno le novità del nuovo update?

La casa della mela morsicata sta cercando di fare il più possibile per rendere il nuovo iOS 13 il più vicino alla perfezione. Ogni minimo dettaglio è passato in rassegna al fine di valutare quale sia la strada giusta da prendere. La beta 7 di iOS 13 porta in campo piccole interessanti migliorie. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Apple: la nuova beta 7 apporta piccoli cambiamenti estetici

La prima cosa che la nuova beta 7 di iOS 13 porta in campo è la correzione di una miriade di bug presenti all’interno delle versioni precedenti dell’aggiornamento. Tralasciando questo, invece, abbiamo tutta una serie di piccole modifiche, estetiche e funzionali, a diverse feature di iOS 13. Tra le cose più interessanti ricordiamo il ritorno al classico stile delle cartelle della schermata home (la beta 6 le aveva leggermente modificate). Una novità assoluta, invece, risulta essere la griglia “tutte le foto” all’interno dell’app foto. Da ora, infatti, la riga orizzontale contiene solamente tre foto e non più 4.

Ricordiamo che al momento l’aggiornamento è disponibile solo per gli sviluppatori. Tuttavia, a breve potrebbe essere rilasciata anche una versione rivolta a tutti coloro che sono iscritti al programma di beta testing pubblico. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.