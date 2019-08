L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, apporterà a breve un nuovo cambiamento nella mappa di Fortnite. Questo, arriva dopo le ultime modifiche apportate alla mappa riguardanti Tilted Town e Retail Row. Quale sarà la prossima location che subirà una sostanziale modifica?

La casa di Fortnite non smetterà mai di sorprenderci. Nelle scorse ore, alcuni dataminer si sono messi al lavoro per scoprire quella che sarà la nuova location in arrivo nel gioco. Ciò che è emerso è che a cambiare, questa volta non sarà un precisa location, ma una parte di periferia. Scopriamo di cosa si tratta.

Fortnite: cambierà lo stadio nei pressi di Tilted Town

Nei codici dell’ultimo aggiornamento di Fortnite (versione 10.10), molti leaker famosi hanno scovato parti di mini mappa raffigurante la nuova location in arrivo. Questa prenderà il posto dello stadio presente vicino a Tilted Town. Nel momento in cui scriviamo è già apparso nel gioco il famoso dispositivo che sarà la causa del cambiamento di location. Questo, oltretutto, risulta essere anche già attivato. E’ questione di poco tempo prima che la zona venga modificata.

Purtroppo, non abbiamo informazioni precise in merito a cosa prenderò il posto dello stadio. I dataminer non sono riusciti a descrive il punto di interesse con cura in quanto i dati risultano essere criptati. Tuttavia, scopriremo la verità sulla location molto presto. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.