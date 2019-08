Il video di una sventurata lumaca che pulsa di un inquietante rosso e verde è diventato virale su Internet, sconvolgendo e terrorizzando diversi utenti dei social media. La clip mostra una lumaca infettata da un parassita che controlla la sua mente e prende il controllo degli steli oculari e delle funzioni motorie. Ciò consente all’invasore di far sembrare la lumaca un bruco, in modo che gli uccelli vi si avventino e la mangino.

Questa terribile infezione altera inoltre il normale comportamento della lumaca, impedendole di nascondersi in spazi bui e facendola strisciare all’aperto, dove può essere catturata. Dopo che le immagini della “lumaca-zombi” sono state caricate su Twitter, gli utenti inorriditi hanno risposto con una valanga di messaggi di sconcerto.

La sventurata lumaca è stata vittima di un pericoloso parassita, spiegano gli esperti

Un utente di Twitter ha deciso di manifestare, in modo anche piuttosto drammatico, il proprio spavento alla vista del video e ha scritto: “Ho appena visto il video della lumaca-zombi e sono davvero sconvolto. Queste immagini sono terribili e mi spaventano molto“. Il biologo Mike Inouye è intervenuto nella discussione e ha fornito la seguente spiegazione: “Un verme parassita chiamato ‘Leucochloridium‘ ha preso possesso delle funzioni motorie e oculari di questa povera lumaca, costringendola ad assumere un comportamento che imita quello del bruco, in modo che gli uccelli si accorgano della sua presenza e la attacchino“.

“Il verme può quindi riprodursi nel tratto gastrointestinale dell’uccello“, continua Inouye, “alla fine riuscendo a trasmettere la propria progenie attraverso le sue feci“. Un turista ha notato l’animale mentre strisciava su una collina nella città di Taiwan e ha riferito che sembrava di vedere “luci lampeggianti” al suo interno. Lin Ruian, questo il nome del turista che per primo ha avvistato la lumaca, ha dichiarato: “Sembrava avere all’interno luci al neon multicolori. Non so che cosa l’abbia causato, ma è stato molto strano. L’ho colpita con un bastone e si è capovolta“.