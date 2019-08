Sono mesi che si parla del debutto degli iPhone 11. Il tempo è quasi arrivato. Tra meno di un mese, Apple farà luce sui tre nuovi smartphone dell’anno. La data di presentazione dei dispositivi potrebbe essere già nota grazie ad uno screenshot trovato all’interno della beta 7 di iOS 13. Andiamo a scoprire i dettagli in merito.

Nelle scorse settimane diversi analisti si sono cimentati nell’impresa di preannunciare quelle che saranno le date importanti per iPhone 11. In particolare, la data di presentazione è stata fissata il 10 settembre mentre quella di lancio il 20 settembre. Ora, ulteriori conferme arrivano da Apple stessa. Scopriamo di cosa si tratta.

Apple: iPhone 11 sarà presentato il 10 settembre?

Ebbene sì, i nuovi device di Cupertino potrebbero essere realmente presentati il 10 settembre. Nelle scorse ore, i colleghi di iHelp BR hanno scovato uno screenshot all’interno della beta 7 di iOS 13 che lascia poco all’immaginazione. Parliamo di una schermata home raffigurante il 10 settembre nell’icona del calendario. Come mai Apple ha deciso di introdurre una schermata del genere all’interno del suo aggiornamento. La cosa che incuriosisce di più è il nome che è stato dato alla schermata, “HoldForRelease”. Che si tratti solamente di una coincidenza oppure Apple ha voluto dare un’indizio sul suo imminente Keynote?

Non sappiamo quali siano le intenzioni della mela morsicata. Ciò che è certo è che è molto probabile che la presentazione ricada il 10 settembre. Ovviamente, quanto detto finora è solamente frutto di supposizioni e non rappresenta nulla di ufficiali. Per la verità bisognerà aspettare. restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.