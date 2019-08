L’azienda della mela morsicata, Apple, è in procinto di lanciare la seconda parte dei suoi servizi presentati lo scorso fine marzo. A debuttare mancano i due servizi più attesi di sempre. Da una parte troviamo Apple TV, dall’altra Apple Arcade. Oggi, parliamo di importanti sviluppi per quanto riguarda quest’ultimo. Di cosa si tratterà.

Ebbene sì, è di poche ore fa la notizia dell’avvio ufficiale del programma di Early Access di Cupertino per la piattaforma di videogiochi Arcade. A dare la conferma dell’arrivo del programma, il noto sito 9to5Mac. Questo, inoltre, risulta anche essere l’unico sito ad avere accesso al programma. La Early Access, infatti, è un’esclusiva di alcuni dipendenti interni all’azienda di Cupertino.

Apple Arcade potrebbe debuttare insieme ad iOS 13

Nonostante non sia stata ancora rivelata nessuna data ufficiale in merito al rilascio del nuovo servizio della mela morsicata, l’avvio del nuovo programma dà interessanti indizi in merito. Il programma di Early Access è stato avviato nelle scorse ore per alcuni dipendenti interni al costo di 0,49 dollari e dà diritto a ben un mese di sottoscrizione. L’iniziativa Early Access perdurerà fino al debutto di iOS 13. Ciò fa immaginare che Cupertino potrebbe lanciare ufficialmente il servizio insieme al nuovo update per iPhone.

Ovviamente, il costo della sottoscrizione non sarà quello relativo alla Early Access. Molto probabilmente, questo si aggirerà attorno ai 10 euro mensili. Ricordiamo che con iOS 13, potrebbe debuttare anche Apple TV. Ovviamente, molti dettagli in merito verranno rilasciati durante il Keynote di settembre. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.