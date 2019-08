Il colosso della mela morsicata presenterà il suo nuovo smartwatch tra meno di un mese. Apple Watch risulta essere uno dei prodotti più amati dell’azienda di Cupertino. A distanza di qualche anno dal suo lancio iniziale, questo continua a dominare in maniera assoluta l’interno mercato degli smartwatch. Riuscirà il nuovo modello a sorprendere ancora la clientela?

Non abbiamo molte informazioni in merito alle intenzioni di Apple con il suo nuovo smartwatch. Siamo quasi certi che il nuovo Apple Watch Series 5 avrà lo stesso design del modello precedente. A cambiare, infatti, saranno solo le caratteristiche tecniche. Nuovo chip e nuove feature in arrivo. Tra le novità, anche l’arrivo di due nuove varianti. Scopriamo i dettagli in merito.

Apple Watch Series 5 arriverà anche in titanio

Ebbene sì, pare che il colosso di Cupertino abbia in mente di presentare due varianti premium di Apple Watch quest’anno. Non sarebbe la prima volta che l’azienda decide di optare per una situazione di questo tipo. Ricordiamo infatti, che la series 0 fu presentata anche in oro mentre la series 2 e 3, in ceramica. E’ proprio quest’ultimo uno dei materiali che potrebbe ritornare all’attacco quest’anno. Ad affiancarlo, uno tutto nuovo, il titanio.

A scoprire questi interessanti dettagli in merito al nuovo Apple Watch, iHelp BR. Questo ha scovato delle immagini ritraenti i dettagli delle due versioni all’interno dell’ultima beta di watchOS 6. Ora la domanda da porsi è: quale sarà il costo dei due orologi premium di Cupertino? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.