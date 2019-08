Più del solito selfie stick, BS10 di BlitzWolf (d cui già abbiamo testato diversi prodotti) è un mini treppiede versatile: da tavolo ma anche semplice selfie stick da borsa. Compatibile con una staffa di montaggio compatibile con la maggior parte delle fotocamere digitali, può ospitare anche fotocamere sportive, fotocamere VR, DV, mini proiettore DLP, ecc.

Un selfie stick da borsa acquistabile su Amazon al prezzo di 19,99 € anziché 23,99 €.

Telecomando Bluetooth rimovibile

Per dare input alla fotocamera, è possibile staccare il controller dalla levetta e godere del ​​controllo dell’otturatore portatile.

Per utilizzarlo occorre semplicemente installare il treppiede, far scorrere il controller verso l’esterno e scattare il selfie a distanza. Il telecomando Bluetooth è facile da abbinare e utilizzare, poichè tutto ciò che occorre fare è associarlo allo smartphone (Android e iOS) e premere il pulsante per scattare una foto.

La batteria ricaricabile da 65 mAh inclusa può catturare fino a 50.000 selfie.

Rotazione completa a 360 gradi

La testina del selfie stick può ruotare di 360 gradi per catturare lo scatto perfetto. Il morsetto può anche essere ruotato fino a 203 gradi.

Ampia compatibilità

BS10 è progettato per adattarsi a quasi tutti i dispositivi e il telecomando non richiede applicazioni extra.

Leggero e stabile

Costruito in lega di alluminio e gomma, il BS10 è leggero e rimane saldo nelle mani. Il treppiede ha anche aggiunto un supporto in gomma per una stabilità extra.

1 di 2

Specifiche

Marca : BlitzWolf;

: Modello : BW-BS10;

: Colore sport : Nero;

: Nero; Lunghezza massima : 93 cm;

: 93 cm; Diametro: 55 mm ~ 85 mm ± 2 mm della base per smartphone (adatta alla maggior parte degli smartphone da 3,5-6 pollici);

55 mm ~ 85 mm ± 2 mm della base per smartphone (adatta alla maggior parte degli smartphone da 3,5-6 pollici); Rotazione della base dello smartphone : 203 Verticale, 360 orizzontale;

: 203 Verticale, 360 orizzontale; Bluetooth Telecomando;

Capacità della batteria : 65 mAh (polimeri di litio, ricarica micro porta);

: 65 mAh (polimeri di litio, ricarica micro porta); Bluetooth 3.0;

Dimensioni 46,5 mm * 207,5 mm * 27 mm;

FCC, CE, certificato ROHS.

La confezione include:

1 * BW-BS10 Selfie Stick Nero

1 * Telecomando Bluetooth BW-BS4

1 * cavo di ricarica micro usb

1 * manuale dell’utente.