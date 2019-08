Come oramai tutti sapranno, Epic Games ha deciso di adottare una nuova meccanica di sfide con la stagione X. Non ci sono più le sfide giornaliere e le fide settimanali, ma una serie di sfide molto particolari. Quelle sicuramente più interessanti, risultano essere quelle a tempo limitato, che cambiano ogni settimana. In questo articolo, andiamo ad elencare quelle di questa settimana.

Ebbene sì, le sfide settimanali di Fortnite risultano essere le più difficili da completare. Questo perchè il tempo a disposizione per farlo è molto limitato. Parliamo di sette differenti sfide che si sbloccano giorno dopo giorno fino al giorno prima del rilascio delle nuove. Scopriamo quali sono tutte quelle di questa settimana.

Fortnite: ecco l’elenco delle sfide “Gli avanzi”

Nel momento in cui scriviamo non tutte le sfide sono state rese note. Tuttavia, i dataminer sono già riusciti a scovarle tutte grazie al loro minuzioso lavoro. Ricordiamo che le ricompense delle sfide sono molteplici. Tra queste un’emoji, una schermata di caricamento e tante stelle del pass battaglia. Andiamo ad elencare di seguito tutte e sette le sfide:

1) Infliggi danni agli avversari con armi esplosive. 2) Eliminazioni con Fucile Pesante. 3) Elimina membri dell’orda a Corso Commercio. 4) Sopravvivi agli avversari nella modalità Coppie o Squadre. 5) Utilizza oggetti da lancio in partite diverse. 6) Visita Palmeto Paradisiaco e Approdo Avventurato nella stessa partita. 7) Cerca Forzieri a Borgo Bislacco o Piste Polari.

Ricordiamo che tutte le sfide saranno completabili entro giovedì prossimo. A breve pubblicheremo un articolo con le sfide della prossima settimana. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.