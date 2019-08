Luno era in origine nato come BitX, nel 2013. Quindi, circa 3 anni dopo, vi fu una ristrutturazione del branding. La società è per lo più un servizio di scambio Bitcoin ed Ethereum che opera a livello globale, ma è specializzata nella fornitura di servizi ai Paesi in via di sviluppo. I mercati emergenti sono l’obiettivo specifico di Luno, ed è qui che ha goduto della maggior parte del suo successo, con commissioni molto competitive che rappresentano la forza trainante che si trova alle spalle della sua popolarità.

Con uffici in sette delle principali città del mondo – Londra, Singapore, Città del Capo, Kuala Lumpur, Johannesburg, Giacarta e Lagos – si stima che Luno serva attualmente oltre 2,5 milioni di utenti sparsi per tutto il pianeta. I loro membri sono disseminati per oltre 40 paesi e godono di più servizi per gli utenti della criptovaluta, con un servizio di intermediazione, una piattaforma di trading, un portafoglio Bitcoin e API degli sviluppatori, il tutto a disposizione di tutti.

L’acquisto e la vendita di Bitcoin ed Ethereum non potrebbe essere più facile per quanto riguarda lo scambio di Luno. Ciò in quanto Luno compra e vende le criptovalute direttamente, senza alcun problema che, invece, si riscontra altrove. Essi, ovviamente, richiedono un pagamento per fornire tale servizio basato sulla transazione, ma vale senza alcun dubbio pagare per un servizio senza problemi e veloce.

Gli utenti possono anche fare uso di un Bitcoin per creare una piattaforma di trading con Luno, con trading automatizzato, indicatori, reporting, accesso API e la creazione di grafici; tutte le caratteristiche da sfruttare. Lo si ripete, ci sono delle commissioni da pagare, ma lo si ripete nuovamente, sono competitive ed, inoltre, il servizio è perfetto per coloro che si affacciano su mercati in via di sviluppo come quelli dell’Africa.

Al questo momento, il portafoglio Luno Bitcoin è senza dubbio uno dei migliori sul mercato, con sia gli utenti iOS sia Android che sono in grado di godere di tutto ciò che l’accompagna. Un portafoglio mobile Bitcoin è di vitale importanza per coloro che conducono la loro attività mentre sono in movimento, soprattutto per quanto riguarda la convenienza, e con così tanti portafogli là fuori carichi di malware, un’opzione affidabile e di fiducia come Luno è un inestimabile valore.

Non tutti coloro che vengono coinvolti in questo business, che si tratti di Bitcoin, Ethereum o di un’altra criptovaluta, è un esperto. Quindi essere in grado apprendere tutto quello che c’è da sapere in anticipo è un fattore vitale. Per fortuna, questo è qualcosa che Luno ha preso in considerazione, così gli utenti sono ora in grado di accedere al “Portale di Apprendimento” tramite la sezione Risorse sul loro ben progettato sito web.

Il portale di apprendimento insegnerà agli utenti tutto, dal fornire una panoramica sulle criptovalute, fino a come creare un portafoglio Bitcoin. La conoscenza è il mondo criptovaluta, è davvero potere e sia che si tratti di un utente principiante sia più esperto, si potrà beneficiare del portale di apprendimento fornito dal brand.

Luno è fantastico, indipendentemente da dove un utente si trovi nel mondo. Luno, e i suoi servizi, si rivolgono a tutti, e questo è qualcosa da ammirare e da sostenere. Come abbiamo detto sopra, il suo portafoglio Bitcoin è uno dei migliori, e il suo nome molto stimato senza alcun dubbio ha giocato un ruolo importante nel successo che ha avuto fini ora il portafoglio nonché lo stesso Luno. Non c’è dubbio che l’azienda continuerà a crescere, diffondendo ulteriormente la sua portata lungo il cammino.