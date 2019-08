L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, lancerà a breve delle nuove sfide per il battle royale di Fortnite. La nuova Stagione X è caratterizzata da una meccanica mai vista prima d’ora. Non esistono, infatti, solamente le sfide classiche, ma anche quelle “prestigio”. Queste ultime si potranno completare solamente finite le prime.

La nuova meccanica di Fortnite per le sfide risulta essere sicuramente molto apprezzata dalla community. Come al solito, le sfide vengono rilasciate ogni giovedì. Quelle della prossima settimana risultano già essere state svelate dai dataminer. In questo articolo andiamo a scoprirle insieme.

Fortnite: ecco tutte le sfide Smash & Grab

Ebbene sì, si chiameranno Smash & Grab le nuove sfide della settimana 4 di Fortnite. A svelarle in anticipo, una serie di dataminer importanti nel mondo di Fortnite. Ad oggi, sappiamo già quali saranno tutte le sfide. Purtroppo, però, non possiamo distinguere tra sfide normali e sfide prestigio. Come al solito, le ricompense per il completamento saranno molte. Di seguito andiamo a riportare tutte le sfide:

1) Cerca un forziere entro 60 secondi dal momento dell’atterraggio dal Bus della Battaglia. 2) Atterra in un punto caldo in partite diverse. 3) Infliggi danni agli avversari entro 30 secondi dall’utilizzo di un trampolino di lancio. 4) Cerca 2 forzieri a distanza di 30 secondi l’uno dall’altro. 5) Raccogli un oggetto leggendario in partite diverse. 6) Apri una cassa rifornimenti entro 10 secondi dal suo atterraggio. 7) Infliggi danni agli avversari in luoghi caldi. 8) Cerca un forziere e una scatola di munizioni entro 30 secondi dall’atterraggio dal Bus della Battaglia. 9) Distruggi i droni contenenti il bottino entro 60 secondi dal momento dell’atterraggio dal Bus della Battaglia. 10) Elimina un avversario entro 30 secondi dall’utilizzo di una piattaforma di lancio. 11) Raccogli tre oggetti leggendari in un’unica partita. 12) Raccogli 100 unità di ciascun materiali entro 60 secondi dal momento dell’atterraggio dal Bus della Battaglia. 13) Elimina nemici in un punto caldo

Al momento non sappiamo con precisione quali saranno le ricompense delle sfide. Ciò che è certo è che consisteranno in cosmetici e tante stelle del pass battaglia. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.