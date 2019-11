Groenlandia, la NASA sta seguendo lo scioglimento dei ghiacciai

La NASA tiene constantemente sotto controllo come procede lo scioglimento dei ghiacciai della Groenlandia, ma i risultati non sono positivi.

Come quasi tutti gli altri ghiacciai della Groenlandia, il massiccio Kangerlussuaq si sta sciogliendo. In effetti, l’isola gigante congelata ha visto uno dei suoi maggiori scioglimenti registrati quest’anno. Lo scienziato della NASA Josh Willis sta ora studiando attentamente il fenomeno nella speranza di capire esattamente come il riscaldamento globale sta divorando il ghiaccio della Groenlandia.

In particolare, vuole sapere se lo scioglimento è causato più dall’aria calda o dall’acqua calda del mare. La risposta potrebbe essere cruciale per il futuro della Terra. L’acqua porta più calore a qualcosa congelato più velocemente dell’aria, come sa chiunque abbia mai scongelato una bistecca durante il rubinetto. Se la teoria di Willis secondo cui gran parte del danno causato dall’acqua risulta corretta, ha affermato, “esiste un potenziale molto più elevato per la Groenlandia di sciogliersi più rapidamente di quanto pensassimo”. Ciò significa che i mari si alzano più velocemente e le comunità costiere vengono inondate di più.

Lo scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia

La Groenlandia contiene abbastanza ghiaccio per far salire i livelli del mare nel mondo di 20 piedi se tutto dovesse sciogliersi. In un solo giorno di questo mese, ha perso un record di 13,7 miliardi di tonnellate secondo una stima.

“Un po ‘spaventoso”, disse Willis guardando in basso su un’area piena di più acqua che ghiaccio. “Dovresti assolutamente vedere la calotta glaciale sparire di fronte a noi.”

Il cambiamento climatico sta divorando i ghiacciai della Groenlandia in due modi. Il modo più ovvio è dall’aria calda sopra, che è stata brutale quest’estate, con un’ondata di caldo europea a luglio che lavora come un asciugacapelli sul ghiaccio. L’altro modo proviene dall’acqua calda e salata, in parte proveniente dalla Corrente del Golfo del Nord America, che rosicchia i ghiacciai costieri dal basso.

Quando lo scienziato del ghiaccio dell’Università della Georgia Tom Mote, che faceva parte di questo progetto, iniziò a studiare i ghiacciai della Groenlandia nei primi anni ’90, i ricercatori pensavano davvero che l’acqua fosse un grande fattore.

Il progetto di Willis, chiamato Oceans Melting Greenland, o OMG, sta dimostrando che lo è. Ora la domanda è quanto e quanto velocemente. Ciò che Willis sta misurando è l’acqua 660 piedi o più sotto la superficie, che è più calda e più salata delle cose che toccano l’aria. Fai quest’acqua profonda che fa il danno maggiore.

Per misurare questo, la NASA sta trascorrendo cinque anni attraversando l’isola in un DC-3 di 77 anni ingannato costruito per la seconda guerra mondiale. Willis, il project manager Ian McCubbin e il meccanico Rich Gill rilasciano lunghe sonde cilindriche attraverso un tubo speciale nel pavimento dell’aereo, osservando i sensori che si paracadutano verso il basso e poi si tuffano nell’acqua fredda.

McCubbin aspetta quindi un tono sul suo computer che gli dice che la sonda è sott’acqua e misura la temperatura e la salinità. Quando tutte e cinque le sonde del volo iniziano a segnalare, con un suono McCubbin che ricorda “un fax o un modem AOL”, lui e Willis ottantacinque. Nel frattempo, i piloti Andy Ferguson e Don Watrous puntano l’aereo verso i punti blu-verdi, cercando il prossimo obiettivo e indicando alla radio radio magnifici e fantastici iceberg giganteschi.