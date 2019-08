Trascorrere del tempo in famiglia è importante. E cosa unisce di più che stare seduti accanto alla TV e godere di una delle tante serie a disposizione? Cosa incoraggia l’unità della famiglia meglio del condividere il desiderio di continuare a guardare il nostro programma preferito ogni sera? Non c’è dubbio che le serie televisive, in TV o streaming su Netflix e qualsiasi altra piattaforma e prima di andare a dormire siano diventate un rituale per molti.

Se state cercando, dunque, una serie per tutta la famiglia, una che vi affascini e che faccia divertire i membri di tutte le età, questa a seguire una lista dei 10 programmi che genitori e figli possono vedere per stare del tempo insieme. Alcune possono risultare molto diverse nelle tematiche affrontate, quindi spetta a ciascuna famiglia scegliere la migliore per tutti.

Lost in space Perché vale la pena vederlo come una famiglia: precisamente, è interpretato da una famiglia. Ciò porta tutti, di età diverse, a ritrovarsi in un ruolo fondamentale nella storia. Quindi, alla fine, il messaggio importante è quello di vedere come ognuno metta o rappresenti un granello di sabbia indispensabile in un nucleo familiare. Inoltre, le arie “spielbergiane” sono irresistibili. Una serie di disgrazie catastrofiche I critici l’hanno applaudito all’unanimità e il motivo è molto semplice: nel loro nuovo adattamento della storia di successo di Daniel Handler non avrebbero potuto trovare un tono più esattamente folle e divertente. Una nuova rilettura dei romanzi, che sembrano non passare mai di moda. Stranger Things È senza dubbio una serie oscura, con momenti che sembrano tratti da un film horror autentico. Tuttavia, i ragazzi protagonisti danno all’intero gruppo un’enfasi molto brillante e aderiscono il mistero di Stephen King a molteplici riferimenti a film come “ET”. È divertente, eccitante e molto perverso quando viene proposto. Brooklyn Nine-Nine Il risultato di questo gruppo di personaggi variegati non può che essere una delirante convivenza. E così è: i personaggi iconici finiranno per stare con la famiglia stagione dopo stagione, fino a quando non si vorrà mai abbandonarli. Infatti, i fan più accaniti la scaricano, la conservano o la proteggono dalla cancellazione, quindi qualcosa di magico deve far innamorare il suo pubblico. Trollhunters Il fatto di essere stato creato da Guillermo del Toro dovrebbe già darci un’assicurazione di qualità. E così è: il design dei suoi amati mostri è uno dei punti di forza di questo programma, che combina la fantasia con la commedia ‘teen’ per darci una serie di animazioni affascinanti e divertenti per tutta la famiglia. Il ministero del tempo Non è solo una serie di avventura, una commedia di un romanticismo di qualità meravigliosa, con personaggi che non si dimenticano facilmente, ma è anche una recensione della nostra storia. Un viaggio in prima persona attraverso alcune fasi della storia che la rendono una serie altamente educativa. Planet Earth Una serie della BBC girata in alta definizione che ci mostra la natura come non l’avevamo mai vista. Divisa in 11 capitoli, percorre gli habitat più importanti per mostrarci in modo spettacolare la vita degli animali selvatici che vivono in essi, invitandoci a preservare le meraviglie del nostro mondo. Sia questa che le altre serie dedicate alla natura della BBC che si trovano su Netflix (Blue Planet, Lifeo Yellowstone), sono essenziali. Hilda Basata sul romanzo grafico di Luke Pearson, questa serie animata ci presenta la coraggiosa e coraggiosa Hilda, una ragazza che fa nuove amicizie, incontra creature magiche e vive molte avventure quando lascia la sua foresta incantata e si trasferisce nella grande città. Baby Boss In questa serie animata basata sull’omonimo film, Baby Boss porta suo fratello in ufficio per insegnargli come funzionano gli affari. Molto umorismo escatologico e valori positivi sull’importanza della famiglia. Dal 12 ottobre sarà disponibile la seconda stagione. Le sirene di Mako

In questo sequel della serie Nickelodeon H2O, un ragazzo di nome Zac si trasforma in un tritone per caso, minacciando l’esistenza di tre giovani sirene che si affacciano sull’isola di Mako. Affronta questioni positive per i bambini come l’importanza dell’amicizia e il rispetto di sé stessi e degli altri.