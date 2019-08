Le autorità competenti che si occupano della fauna selvatica dell’Arizona stanno adottando misure preventive contro una malattia che può creare seri problemi fino a portare gli animali alla morte. Sono in pericolo soprattutto cervi, alci e renne. Si tratta di una malattia neurologica denominata CWD (Chronic Wasting Disease).

L’Ente nazionale Caccia e Pesca dell’Arizona ha messo in evidenza che la malattia da deperimento cronico è stata segnalata in diversi stati limitrofi tra cui Utah, Colorado e New Mexico.

I funzionari stanno cercando di controllare e regolare il trasporto e il possesso di alci e cervi in Arizona al fine di impedire ai cacciatori di portare questi animali infetti fuori dallo stato. Il pericolo maggiore sembra essere il fatto che questi cacciatori possono far circolare prodotti risultanti dalla macellazione di questi animali colpiti dalla malattia e commercializzarli a scapito della salute delle comunità locali. Anche altre parti degli animali risultano essere capaci di trasmettere la malattia, come pelli e corna.

La CWD attacca il cervello degli animali con ripercussioni molto gravi sull’attività venatoria

I cacciatori sono infatti tenuti a verificare lo stato di salute degli animali cacciati e a rispettare tutte le regole previste dalle autorità per la sicurezza pubblica. La CWD è una malattia neurologica che attacca il cervello degli animali e che, nella maggior parte dei casi, risulta fatale. I funzionari affermano che può diffondersi attraverso il contatto tra gli animali o attraverso il suolo, le piante o le superfici contaminate.

Le autorità sperano in questo modo di riuscire a contenere il più possibile il diffondersi di questa terribile malattia, che sta affliggendo la fauna selvatica dell’Arizona, anche attraverso l’attuazione di misure preventive o almeno atte a contenere il pericolo che la malattia possa causare danni sempre più seri alle specie animali presenti nelle aree interessate dall’infezione.