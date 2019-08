Spotify è il servizio di streaming musicale più utilizzato al mondo. Questo continua a dominare il mercato anno dopo anno. Nonostante la sua supremazia sui concorrenti, l’azienda non sembra essere soddisfatta del suo lavoro. E’ a ragione di ciò che ha deciso di annunciare l’arrivo di un nuovo piano dedicato ad una categoria mai considerata prima, la famiglia.

Ebbene sì, si parla dell’arrivo di nuovi piano di Spotify da molto tempo. L’azienda, infatti, ha sperimentato diversi tipi di piani in alcuni paesi al fine di vedere il possibile potenziale. Nelle scorse ore, la casa ha annunciato l’arrivo imminente di un piano dedicato alle famiglie. Questo, sarà lanciato a livello globale. Quali saranno le sue caratteristiche?

Spotify: ecco le caratteristiche del nuovo piano dedicato alle famiglie

Spotify ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo di un nuovo interessante piano dedicato alle famiglie. Questo, sarà dotato di caratteristiche uniche. Sarà, infatti, possibile gestire con cura il controllo sui contenuti espliciti. I genitori potranno scegliere le impostazioni di tutti gli account famiglia. Una novità interessante risulta essere la Family playlist, parliamo di una raccolta in costante aggiornamento contenente i brano piaciuti da tutta la famiglia. Gli account messi a disposizione con il piano risultano essere 6.

Un piano di questo tipo risulta essere molto vantaggioso per le famiglie in cui tutti ascoltano musica. Da questo punto di vista, infatti, la sottoscrizione diventa molto vantaggiosa, 14,99 euro al mese. Il piano è già stato reso disponibile in Irlanda, arriverà nel resto del mondo in Autunno. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.