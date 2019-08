L’azienda della mela morsicata, Apple, ha presentato il suo nuovo iPad Pro lo scorso ottobre. Parliamo del primo iPad a tutto schermo. Il design cambia radicalmente rispetto alle generazioni precedenti e le caratteristiche tecniche del prodotto lo rendono un vero e proprio prodotto top. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di deliziarci con un’interessante offerta riguardante proprio questo prodotto.

Non è la prima volta che parliamo delle interessanti promozioni del noto sito di e-commerce Amazon. Tra tutti i prodotti Apple, l’iPad Pro 2018 risulta essere quello meno scontato dalle aziende. Ciò non vuol dire però, che le promozioni non esistono. Scopriamo i dettagli di quella appena lanciata.

Amazon: iPad Pro 11” ad un prezzo top

Il noto sito di e-commerce ha deciso di mettere in sconto la nota versione top di gamma della variante di iPad Pro dotata di display da 11”. Parliamo, infatti, della variante solo Wi-Fi con memoria interna da 1 Tb. Il prezzo di listino del dispositivo è di 1729 euro. Amazon, invece, lo propone allo strabiliante prezzo di 1415 euro. Parliamo di uno sconto superiore ai 300 euro. Un vero affare per chi necessita di un prodotto con molta memoria a disposizione.

Ricordiamo che il nuovo tablet della mela morsicata risulta essere dotato del famosissimo sistema di riconoscimento facciale Face ID. Inoltre, questo è dotato del super potente chip A12X che gli garantiscono prestazioni degne di un computer professionale. Beh che dire, il nuovo iPad Pro è un ottimo compromesso per chiunque voglia tanta potenza ma non vuole optare per un portatile. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.