Nelle scorse ore, Epic Games ha rilasciato un aggiornamento di Fortnite molto interessante. Parliamo della release minore 10.10. Questa non ha richiesto nessun tipo di download. Nonostante ciò, le novità introdotte risultano essere davvero succose. L’azienda ha infatti deciso di lanciare una nuova arma. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Non è la prima volta che la casa di Fortnite sfrutta gli aggiornamenti contenuto per lanciare strane armi all’interno del noto battle royale. L’arma di cui vogliamo parlarvi oggi risulta essere davvero unica nel suo genere, la fenditura rottami. Come verrà accolta dalla community di Fortnite?

Fortnite: ecco le caratteristiche della fenditura rottami

La fenditura rottami risulta essere un’arma completamente nuova all’interno del videogioco. Questa risulta essere pienamente a tema con la Stagione X. L’arma, infatti, è in grado di generare una fenditura instantanea che lascia cadere un’oggetto pesantissimo sulla zona colpita. L’oggetto distrugge tutto ciò che si trova nei dintorni del luogo di impatto. Il danno da colpo è di 200 punti vita mentre quello da impatto è di 100 punti vita. La fenditura rottami è disponibile solamente in rarità Epica e si può trovare in stack da 2 nel bottino a terra, nei forzieri, nelle consegne di rifornimenti e nei Lama.

Il numero massimo trasportabile in un singolo slot è di 4 unità. Parliamo di un oggetto che potrebbe modificare radicalmente in gameplay. Non sappiamo, al momento, quali sono state le reazioni della community all’arrivo dell’oggetto. Un feedback arriverà molto presto. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.