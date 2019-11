Alzheimer, una pillola potrebbe invertire i danni al cervello causati da bevute eccessive

Una nuova pillola a basso costo sviluppata per curare l’Alzheimer potrebbe invertire i danni al cervello causati dal consumo eccessivo di alcol di adolescenti, secondo una nuova ricerca. Aricept, noto dal punto di vista medico come donepezil, costa solo 6 p al giorno. È preso da decine di migliaia di adulti britannici con demenza da lieve a moderata per rallentare il declino mentale.

Negli esperimenti, ha invertito i problemi di apprendimento e di memoria nei ratti adulti che erano stati esposti a grandi quantità di alcol durante l’adolescenza. Le loro capacità mentali sono state potenziate, dopo solo quattro giorni di trattamento con i farmaci per aumentare la cognizione.

L’alcol ha maggiori probabilità di distruggere i neuroni nei giovani rispetto ai coetanei più anziani perché la loro materia grigia è ancora in via di sviluppo. Il professor Scott Swartzwelder, autore senior dello studio, ha dichiarato: “La ricerca ha iniziato a mostrare che gli adolescenti umani che bevono precocemente e in modo coerente durante l’adolescenza presentano alcuni deficit nelle funzioni cerebrali che possono influenzare l’apprendimento e la memoria, nonché l’ansia e i comportamenti sociali. I cambiamenti possono essere impercettibili, ma chi vuole anche sottili deficit nella loro funzione cerebrale o come pensano e sentono?

La birra collegata all’Alzheimer

Non sarebbe etico convincere gli adolescenti a bere, ma lo sviluppo di cervelli di ratto può imitare gli effetti causati dall’alcol. Il team americano ha raggiunto questo obiettivo attraverso un’esposizione intermittente. Ciò ha portato a livelli di alcol nel sangue che rispecchiano quelli di adolescenti e giovani adulti che bevono abbuffate alcune volte alla settimana.

Ha cambiato l’ippocampo, un’area critica per l’apprendimento e la memoria, e anche legata all’ansia. C’è stata un’infiammazione e sono nati meno neuroni. Lo studio rivoluzionario ha anche suggerito che i neuroni stavano morendo più velocemente, rendendo più facile la perdita di quelli esistenti e più difficile sostituirli.

Una volta raggiunta l’età adulta, ad alcuni dei roditori di laboratorio è stato somministrato donepezil. Le scansioni hanno mostrato meno infiammazione e più nuove cellule cerebrali rispetto ai ratti che non la ricevevano.

Il professor Swartzwelder, uno psichiatra della Duke University negli Stati Uniti, ha dichiarato: “Non sappiamo se l’inversione di questi effetti alcolici da parte del donepezil sia permanente, ma almeno li inverte transitoriamente”.

I risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, aiutano a chiarire il sottile rischio per la salute del bere pesante tra i giovani adulti, che è stato difficile da accertare, e collegato a problemi di demenza come l’Alzheimer.

Il professor Swartzwelder ha dichiarato: “È ovvio che non tutti quelli che bevono durante l’adolescenza crescono e non riescono a vivere completamente:”