L’azienda della mela morsicata aggiorna periodicamente la sua gamma di cinturini per Apple Watch. Ogni stagione, infatti, vengono presentati una serie di modelli di cinturini in esclusiva. A breve, con il lancio del nuovo smartwatch, dovrebbe essere rilasciata anche la nuova linea autunnale. Quali saranno i colori più usati?

Apple Watch Series 5 risulta essere lo smartwatch più atteso di sempre. Si prospettano novità interessanti per la nuova generazione. Vi abbiamo già parlato dell’arrivo di due nuove varianti in ceramica e titanio. Oggi, invece, spuntano notizie in merito alla nuova gamma di cinturini autunnale. Scopriamo di cosa si tratta.

Apple: i cinturini estivi sono quasi tutti sold out

Oramai è una prassi, Apple lancia una nuova collezione di accessori ad ogni cambio stagione. I colori sono sempre nuovi e mai visti prima. Questi risultano essere oggetti molto esclusivi che rimangono in vendita per un periodo di tempo molto limitato. Nelle scorse ore, sono andati sold out molti dei cinturini stagionali lanciati da Apple per l’estate. Ciò può voler dire solamente una cosa, la nuova linea di cinturini per smartwatch sta per arrivare.

Al momento, non abbiamo informazioni in merito al tipo di cinturino che Cupertino deciderà di lanciare in esclusiva per l’autunno. Tantomeno non sappiamo quali saranno i colori principali che la casa deciderà di utilizzare per la nuova stagione. Siamo certi, però, che si tratterà di colori decisamente scuri. La nuova gamma di accessori sarà lanciata insieme ad Apple Watch. Si presume quindi che la vedremo debuttare il prossimo 20 settembre. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.