Basta una sigaretta elettronica aumenta subitoil rischio di infarto e ictus

Un gruppo di esperti hanno scoperto che una singola sessione di svapo, ovvero di fumo di sigaretta elettronica, per causare danni “immediati e significativi” ai vasi sanguigni del corpo. Le sigarette elettroniche sono ampiamente accettate come un’alternativa sicura alle sigarette normali e Public Health England le raccomanda come strumento per aiutare a smettere di fumare.

Danno ai fumatori il colpo alla nicotina che bramano, senza esporli al tabacco, collegati a cancro ai polmoni, BPCO, asma e altri problemi respiratori. Ma questo nuovo studio ha aggiunto il timore che lo svapo stesso possa essere dannoso per il corpo, anche quando non c’è nicotina. I risultati suggeriscono che solo il processo di trasformazione del liquido elettronico in vapore può essere pericoloso, causando danni significativi.

I danni della sigaretta elettronica

Un team di scienziati dell’Università della Pennsylvania ha eseguito scansioni MRI su 31 sani e non fumatori prima e dopo l’uso di sigarette elettroniche prive di nicotina. Hanno scoperto che solo una sessione che gonfiava il dispositivo causava una riduzione del flusso sanguigno.

È stato anche scoperto che lo svapo danneggia l’endotelio, una sottile membrana che riveste l’interno del cuore e dei vasi sanguigni, nell’arteria femorale, che fornisce sangue alla coscia e alla gamba.

L’endotelio è essenziale per una corretta circolazione sanguigna, hanno affermato gli autori dello studio. Una volta danneggiata, le arterie possono addensarsi e il flusso di sangue al cuore o al cervello può essere interrotto, causando un infarto o un ictus.

Il professor Felix Wehrli, che ha guidato lo studio, ha dichiarato: “Mentre il liquido per sigarette elettroniche può essere relativamente innocuo, il processo di vaporizzazione può trasformare le molecole – principalmente propilene e glicerolo, in sostanze tossiche. Oltre agli effetti dannosi della nicotina, abbiamo dimostrato che lo svapo ha un effetto improvviso e immediato sulla funzione vascolare del corpo e potrebbe potenzialmente portare a conseguenze dannose a lungo termine.”

Tutti i volontari hanno preso 16, tre secondi di sbuffi di e-cigs senza nicotina. Gli scienziati hanno quindi utilizzato un bracciale per vedere la velocità con cui il sangue scorreva prima e dopo l’utilizzo del dispositivo. E le scansioni MRI li hanno aiutati a valutare l’impatto dei vasi sanguigni.

Hanno trovato una riduzione del 34% nella capacità dell’arteria femorale di dilatarsi o aprirsi per far passare il sangue. Le sigarette elettroniche hanno anche causato una riduzione del 17,5% nel flusso sanguigno di picco, una riduzione del 20% nell’ossigeno venoso e una riduzione del 26% nell’accelerazione del sangue dopo il rilascio del bracciale, la velocità con cui il sangue è tornato al normale flusso dopo di esso era limitato.