Conosciamo bene quali siano le pesanti conseguenze del cambiamento climatico e ne sono un esempio i recenti avvenimenti in Siberia, in Amazzonia ed in Groenlandia. I ghiacciai si ritirano, i nevai scompaiono, la siccità e la desertificazione aumentano ed il mare si trasforma in una piscina termale. Queste sono solo alcune delle conseguenze del cambiamento del clima, ma tra queste mai ci saremmo aspettati di vedere una pioggia di erba.

La pioggia di erba in Inghilterra: la bizzarra conseguenza dell’innalzamento delle temperature

Eppure è proprio quello che è accaduto in Inghilterra, precisamente a Tewkesbury, nel Gloucestershire. A dare testimonianza dell’accaduto è stata Tanya Rendall, una donna inglese di 46 anni, autrice delle foto che mostrano l’erba piovere letteralmente dal cielo. La signora Rendall ha anche girato un video dell’evento che nostra l’intero vicinato sorpreso e scioccato dalla pioggia di erba.

Tutto il quartiere è rimasto per un bel po’ con lo sguardo verso il cielo, ammutoliti davanti alla pioggia di erba secca. Un evento decisamente straordinario per l’intero quartiere ma che ha in realtà una spiegazione molto semplice. La causa è infatti semplicemente il gran caldo che ha investito la zona, con temperature eccezionalmente alte rispetto alla media stagionale, con picchi anche di 28°.

Proprio per il caldo anomalo, il terreno si è eccessivamente riscaldato, riscaldando l’aria e spingendola verso l’alto. Fino a qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che l’aria è divenuta così calda da riuscire a trascinare con se, verso il cielo, lo sfalcio di un intero prato appena tagliato, che è poi quello piovuto sulla casa della Signora Randall.