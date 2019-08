I Today at Apple sono stati un vero e proprio successo della mela morsicata fin dal giorno del loro lancio. Dal loro debutto, l’iniziativa è diventata sempre più interessante e ricca di programmi. Ad oggi, infatti, gli store della mela morsicata offrono programmi adatti a tutte le tipologie di utenti. Oggi, vogliamo parlarvi dell’arrivo di un nuovo e innovativo Music Lab in collaborazione con una grande artista della musica, Taylor Swift.

Ebbene sì, Apple ha deciso di annunciare l’arrivo di un nuovo Music Lab a sorpresa. La collaborazione con la nota cantante Taylor Swift arriva dopo le due grosse collaborazioni con altre due grosse artiste, Madonna e Billie Eilish. Su cosa si baserà il nuovo Music Lab? Scopriamo i primi dettagli.

Apple: Taylor Swift protagonista dei nuovi Music Lab

L’annuncio del nuovo Music Lab è arrivato come un fulmine a ciel sereno. In molti Apple Store, l’evento inizierà già da oggi. All’inizio di questo ci sarà un breve video con protagonista la nota cantante. Questa introdurrà dettagliatamente il nuovo Lab. Ovviamente, ci saranno gli esperti addetti Apple ad aiutare i clienti nello svolgimento del mini corso. Stando a quanto detto, questi scopriranno e creeranno diversi mix della canzone “You need to Calm Down” con l’app Garageband.

Si tratta di un’iniziativa davvero molto interessante che sicuramente molti fan della mela morsicata apprezzeranno. Ricordiamo che questa risulta esser solo una delle grosse collaborazioni che Apple ha in programma. In futuro, infatti, ne arriveranno di molte interessanti. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.