L’azienda della mela morsicata, Apple, sta lavorando duramente per rendere i suoi software più affidabili che mai. Nelle scorse ore, la nota casa ha deciso di lanciare contemporaneamente l’ottava beta di iOS 13 in esclusiva per gli sviluppatori e la settima beta pubblica. Queste, portano notevoli piccole migliorie di bug del sistema operativo.

iOS 13 sarà uno degli aggiornamenti software della mela morsicata più amati di sempre. Era un po’ di tempo che si parlava di una bella rinfrescata ai dispositivi dell’azienda. Finalmente, sembra che il momento sia arrivato. iOS 13 potrebbe essere il software più apprezzato di sempre. Scopriamo le novità dell’ultima beta rilasciata.

Apple: ecco cosa cambia nella nuova beta di iOS 13

Oramai Apple pubblica una nuova beta ogni settimana. Lo scopo principale è quello di risolvere quanti più bug possibili. Le nuove beta 8 per gli sviluppatori e beta 7 pubblica vanno ad apportare solo correzioni di bug. Sono state risolte, infatti, numerose problematiche presenti nelle precedenti versioni beta di iOS 13. Tuttavia, ci vorrà ancora del tempo prima che vengano risolti tutti i bug ancora presenti. Ci aspettiamo l’uscita di ancora numerose beta prima del lancio ufficiale.

Ricordiamo che è possibile scaricare scaricare la beta pubblica di iOS 13 semplicemente iscrivendosi al programma di beta testing pubblico. Non bisognerà fare altro che seguire la procedura guidata sul sito ufficiale Apple per poter provare in anteprima le novità del nuovo aggiornamento. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.