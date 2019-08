In questi giorni si sta spesso parlando del nuovo orologio del colosso della mela morsicata. Ovviamente, parliamo della nuova Series 5 di Apple Watch. Questa, dovrebbe debuttare insieme ad iPhone il prossimo mese. Quali saranno le feature del tanto atteso prodotto? Nelle scorse ore, sembra essere sbucata online la prima immagine del nuovo device.

Apple Watch continua a dominare il mercato degli smartwatch. La Series 5 si prospetta essere anch’essa un successo. Alcune delle caratteristiche del nuovo device sono già state annunciate. Non avevamo ancora visto, però, nessuna foto. Andiamo a scoprire quella che potrebbe essere la prima foto trapelata del nuovo Apple Watch Series 5.

Apple Watch Series 5: il design rimarrà lo stesso del predecessore

Ebbene sì, pare che il nuovo smartwatch della mela morsicata seguirà la stessa politica di iPhone 11. Il nuovo orologio, infatti, sarà praticamente identico alla precedente versione a livello di design. A cambiare, infatti, saranno solamente le caratteristiche tecniche interne. Nelle scorse ore è apparsa online la foto di un presunto nuovo smartwatch della mela morsicata. La foto mostra un dispositivo dotato del nuovo sistema operativo watchOS 6. Ad incuriosire maggiormente, però, è il numero di modello.

Il codice mostrato in foto, infatti, non risulta appartenere a nessuna versione attualmente disponibile in commercio. E’ a ragione di ciò che la foto potrebbe rappresentare il nuovo modello di smartwatch di Cupertino. Ovviamente, l’autenticità della foto non è stata ufficialmente confermata. Ulteriori dettagli arriveranno nei prossimi giorni. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.