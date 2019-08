Ebbene sì, manca davvero poco tempo al debutto dei nuovi smartphone della mela morsicata, Apple. I nuovi iPhone 11 sembrano generare opinioni discordanti tra gli analisti. C’è infatti, chi pensa che saranno un successo e chi pensa che saranno un flop assurdo. Chi avrà ragione tra le due parti?

Nonostante molte delle caratteristiche dei nuovi device della mela morsicata siano ancora un punto interrogativo, pare che ci siano alcuni dettagli su cui non ci sono più dubbi. In questo articolo andiamo a fare il punto della situazione sulle caratteristiche quasi certe di iPhone 11. Scopriamo un po’ di cosa si tratta.

Apple: ecco come sarà il nuovissimo iPhone 11

A confermare quelle che potrebbero essere le caratteristiche dei nuovi melafonini, il noto sito Bloomberg. Stando a quanto dichiarato, non ci saranno migliorie alla parte anteriore dei device. A cambiare, però, sarà il Face ID. Questo sarà decisamente migliore e più affidabile. Il design dei dispositivi rimarrà pressochè uguale a quello dei predecessori. Ci saranno nuove fotocamere molto performanti che caratterizzeranno i device “Pro”, mentre una fotocamera migliore arriverà anche sulla versione base. Il colore dei dispositivi sarà leggermente più opaco rispetto agli attuali modelli. Inoltre, il successori di iPhone XR avrà due nuove colorazioni.

Non c’è bisogno di dire che tutti e tre gli smartphone saranno dotati di un nuovo chip, A13, molto più performante dei precedenti. Al momento, queste risultano essere le caratteristiche confermate dei nuovi device di Cupertino. Per i dettagli e le alte feature, bisognerà aspettare ancora un po’. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.