L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha deciso di mettere in tavola una nuova collaborazione con un artista famoso. Dopo la tanto chiacchierata partnership con il noto DJ Marshmello, arriva quella con un altro grosso artista, Major Lazer. Questa volta, però, non ci saranno eventi all’interno di Fortnite per celebrare l’occasione.

Oramai le collaborazioni di Fortnite risultano essere una vera e propria prassi. Fino ad oggi, infatti, Epic Games ha collaborato con le case più disparate. La partnership con Major Lazer va ad aggiungersi alla già enorme lista di collaborazioni passate. Questa volta, però, Epic Games è stata particolarmente generosa con i giocatori. Scopriamo insieme il perchè.

Fortnite: il bundle di Major Lazer ad un prezzo top

E’ molto raro vedere cosmetici in sconto all’interno dello shop di Fortnite. Occasioni di questo tipo, infatti, capitano solamente a causa di eventi speciali. Epic Games ha deciso di lanciare un’offerta molto interessante per tutti coloro che decidono di acquistare i ben 6 cosmetici di Major Lazer. E’ stato proposto, infatti, un bundle scontato del 25% rispetto al prezzo di listino contenente tutti i cosmetici. Non c’è bisogno di dire che il pacchetto fa gola a molti.

Ricordiamo che tra i cosmetici proposti nel bundle troviamo la Skin in rarità Epica di Major Lazer, il suo dorso decorativo, un’emote built-in in rarità comune, un’emote rara, un piccone raro e ben due music pack. Il bundle dovrebbe restare nel gioco per qualche giorno per poi scomparire definitivamente. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.