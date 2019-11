Google, con l’ultima versione di Android abbandona le tradizioni

Per la prima volta in un decennio, Google non sta nominando il suo nuovo software dopo un budino. O “dessert” se vivi negli Stati Uniti. Abbiamo avuto panini con gelato, kitkat, jelly bean, torroni, oreo e torte. Ora sarà semplicemente il vecchio “Android 10″. “Il nostro team di ingegneri ha sempre usato nomi di codice interni per ogni versione, in base a gustose prelibatezze o dessert, in ordine alfabetico”, ha spiegato Sameer Samat, vicepresidente della gestione dei prodotti per Android.

Google abbandona la tradizione per Android

“Questa tradizione di denominazione è diventata una parte divertente della pubblicazione ogni anno anche esternamente. Ma abbiamo sentito feedback nel corso degli anni che i nomi non sono stati sempre compresi da tutti nella comunità globale. ‘Ad esempio, L e R non sono distinguibili quando si parla in alcune lingue. Quindi, quando alcune persone ci hanno sentito dire ad alta voce Android Lollipop, non era intuitivamente chiaro che si riferiva alla versione dopo KitKat. È ancora più difficile per i nuovi utenti Android, che non hanno familiarità con la convenzione di denominazione, capire se il loro telefono esegue l’ultima versione, così continua il vicepresidente dei prodotti Android.

Lo scambio numerico è impostato su permanente. La versione del prossimo anno decisa da Google sarà Android 12 e così via e così via. Parte del motivo è che la crescita di Android è massiccia. Non copre solo telefoni, ma anche TV, automobili e orologi in tutto il mondo. Ancora più importante, questo doveva essere Android “Q” ed è difficile trovare un budino che inizi con una Q. Il software dovrebbe iniziare a essere lanciato agli utenti in autunno.