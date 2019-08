I prossimi mesi saranno davvero pieni di novità per il colosso della mela morsicata. Sono previsti, infatti, ben due Keynote tra settembre ed ottobre. A debuttare, nuovi modelli di iPhone, Apple Watch, iPad e MacBook Pro. In pratica, grossa parte del catalogo Apple sarà rinnovato. In molti si chiedono quali saranno i cambiamenti per ogni dispositivo. Scopriamo i primi dettagli.

Se i nuovi iPhone saranno poco rivoluzionari, lo stesso non varrà per i nuovi iPad e MacBook Pro. Pare, infatti, che il modello base del tablet avrà un design rinnovato. Lo stesso discorso lo possiamo fare per i nuovi MacBook Pro. Quando verranno presentati i due nuovi dispositivi? Molto probabilmente ad ottobre.

Apple: i nuovi MacBook Pro avranno un design leggermente diverso

L’azienda della mela morsicata, Apple, aggiornerà finalmente il design dei suoi notebook di fascia alta. Ricordiamo, infatti, che il design di questi dispositivi non viene modificato da ben 3 anni. Molti analisti suggeriscono che ottobre sarà il mese di lancio di un nuovo esclusivo modelli di MacBook Pro con schermo da 16 pollici. Stando a quanto dichiarato, questo rimarrà pressoché identico in dimensioni al modello di 15 pollici. Ciò che si ridurrà, infatti, saranno le cornici del display. Una novità interessante, poi, sarà la nuova tastiera a forbice.

Parlando di prestazioni, pare che i device continueranno a montare i processore Intel di ottava generazione. I prezzi saranno decisamente molto alti. Molto probabilmente si aggireranno attorno ai 3000 euro. Ulteriori dettagli verranno rilasciati a breve. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.