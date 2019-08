Il BRUTO risulta essere un po’ la pecora nera della Stagione X di Fortnite. Il nuovo veicolo è stato presentato con l’arrivo della nuova Stagione e sarebbe dovuto essere uno degli emblemi dei prossimi mesi. Peccato, però, che la sua elevata potenza abbia generato non pochi malcontenti tra i giocatori di Fortnite di tutte le categorie. A gran voce è stato richiesto un depotenziamento del veicolo. Questo, dopo vari annunci ufficiali, è finalmente arrivato.

Non è la prima volta che Epic Games si trova a dover fronteggiare le grosse lamentele della community di Fortnite. In passato, infatti, una situazione molto simile si era verificata anche con un altro veicolo molto invasivo, l’aeroplano. La casa del fenomeno videoludico provò a depotenziare il veicolo più volte prima di decidere di rimuoverlo definitivamente con l’inizio della Season 8. Cosa accadrà, invece, al BRUTO?

Fortnite: ecco i dettagli del nerf del nuovo veicolo del gioco

L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, ha deciso di depotenziare sensibilmente il BRUTO. Qui di seguito riportiamo quelli che sono i dettagli del depotenziamento:

1) E’ stato ridotto il numero di razzi sparati da 10 a 6. 2) Ridotta del 56% la velocità con cui il B.R.U.T.O. lancia i missili. 3) Ridotto del 42% il raggio dell’esplosione dei razzi del B.R.U.T.O. 4) Aumentato da 3 secondi a 5 secondi il tempo di recupero dallo scatto. 5) Ridotta del 33% la velocità ottenuta dall’accelerazione in aria. 6) Il B.R.U.T.O. non genera più materiali per il pilota e il passeggero quando calpesta o scatta nell’ambiente. 8) E’ stato ridotto da 200 a 75, il costo dei materiali per usare lo scudo supplementare dell’artigliere. 9) Salute del B.R.U.T.O. aumentata da 1000 a 1250.

Come potete vedere, la potenza del veicolo è stata sensibilmente ridotta. Tuttavia, questo ha subito un aumento della salute. Riusciranno i cambiamenti di Epic Games a rendere il BRUTO bilanciato? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.