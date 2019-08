Una pianta sta fiorendo nel Regno Unito per la prima volta da quanto c’è l’uomo

Abbiamo già visto come il clima del Regno Unito sta cambiando profondamente a causa del cambiamento climatico. In tempi brevi Londra avrà lo stesso tempo di Barcellona, ma qualcosa sta già avvenendo. Le Cicladi, piante simili a palme, stanno fiorendo in tale area del pianeta per la priva volta da quando l’uomo è comparso sul nostro pianeta. La causa? Al momento non è certa, ma risulta ovvia che l’attuale surriscaldamento del globo ha una grossa fetta di merito in tutto questo.

Pianta preistorica nel Regno Unito

Ecco la dichiarazione di Liz Walker: “È interessante notare che indietro nel tempo le Cicladi vivevano nell’area che doveva diventare l’Isola di Wight, le Cicladi fossili sono state trovate nelle scogliere lungo la costa di West Wight. Pertanto i Cicladi sono stati in vacanza lontano dalla zona per 120 milioni di anni. Questo può essere visto come un’ulteriore prova del regno vegetale dei cambiamenti climatici in azione. Certamente questo tipo di impianto non poteva essere considerato resistente nel Regno Unito; la recente ondata di calore ha contribuito alla crescita dei singoli coni.”

Il giardino botanico in cui tale pianta è fiorita si trova sull’Isola di Wight la quale oltre ad essere al centro di diverse canzoni presenta anche uno dei climi più miti del Regno Unito. Ovviamente i botanici sono rimasti estasiati da questo avvenimento, si parla già di come far riprodurre questa pianta per averne più esemplari. Per il resto del mondo questa notizia invece è più preoccupante in quanto sottolinea come tutto stia mutando.