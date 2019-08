E’ un po’ di tempo che non parliamo delle novità della nota app di messaggistica WhatsApp. La nota azienda, infatti, ha avuto un piccolo momento di stallo. Non molto tempo fa vi abbiamo parlato dell’arrivo di una esclusiva versione dell’app per iPad. Era davvero molto tempo che gli utenti la chiedevano a gran voce. Finalmente, il momento sta per arrivare.

Oggi, invece, siamo venuti a conoscenza di una grossa novità in arrivo per i possessori dei nuovi iPhone. Tutti coloro che hanno un iPhone X o superiore, infatti, potranno utilizzare finalmente le Memoji anche all’interno della nota applicazione. Una feature di questo tipo renderà le emoji di Apple decisamente più utilizzate e funzionali. Scopriamo i dettagli in merito.

WhatsApp: in arrivo un importante aggiornamento per l’app iOS

Ebbene sì, la versione 2.19.90.23 di WhatsApp sarà quella che avrà il compito di portare le Memoji di Apple all’interno dell’app. Attualmente, la versione si trova in fase di beta. Tuttavia, questa dovrebbe vedere la luce nei prossimi giorni. Tra le novità, anche sensibili miglioramenti di prestazioni. Inoltre, verrà aggiunto un nuovo nome all’app. Parliamo del tanto discusso “WhatsApp From Facebook”. Al momento, non sono note le altre migliorie in arrivo.

Ricordiamo che la nota casa di messaggistica ha fatto grossi passi. Le feature che questa offre, ad oggi, risultano essere davvero tante. Tuttavia, ci sono alcune cose in cui WhatsApp continua ad essere indietro. Ci aspettiamo che arrivino sostanziali miglioramenti dell’app nei prossimi mesi. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.