L’azienda della mela morsicata, Apple, presenterà la nuova gamma di iPhone tra meno di un mese. Tra le novità indiscusse dei nuovi melafonini, una nuova fotocamera tripla (solo per i successori di iPhone XS e iPhone XS Max) che garantirà qualità fotografiche molto elevate. Ci potrebbe, però, essere molto altro di interessante. Scopriamo cosa è venuto fuori nelle scorse ore.

Si parla da un po’ di tempo di uniformare il nome degli iPhone a quello degli altri prodotti della mela morsicata. Secondo questa logica, i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Max si chiameranno iPhone “Pro”. Di conseguenza, questi dovrebbero avere delle caratteristiche premium degne di un prodotto professionale. Quali saranno? Nelle scorse ore è stata riportata a galla l’idea del supporto per Apple Pencil. Scopriamo i primi dettagli a riguardo.

Apple: Apple Pencil funzionerà sui nuovi iPhone?

Ebbene sì, pare proprio che Cupertino abbia intenzione di rendere i suoi smartphone più professionali. L’aggiunta del supporto per la nota matita dell’azienda potrebbe essere il primo passo verso questa direzione. Nelle scorse ore, un noto produttore di cover per smartphone, Olixar, ha confermato il tutto. Sul suo sito, infatti, appare già una cover per il prossimo iPhone contenente sul retro l’alloggiamento per trasportare una Apple Pencil. Si tratta solamente di una coincidenza o questo sa’ in anticipo dell’arrivo del supporto?

Ovviamente, Apple non ha confermato nulla in merito alla faccenda. Ciò che è certo è che una mossa del genere non sarebbe poi così inaspettata. Ricordiamo che i nuovi melafonini punteranno esclusivamente sulle caratteristiche tecniche. Cupertino potrebbe proporrè una novità del genere per invogliare gli utenti all’acquisto. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.