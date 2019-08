L’azienda del fenomeno videoludico sta cercando di migliorare sensibilmente il suo prodotto. Tralasciando il battle royale di Fortnite, anche la campagna Salva il Mondo sta acquisendo sempre più importanza. La Stagione X ha portato una grossa novità all’interno del gioco. Stiamo parlando, ovviamente, della possibilità di utilizzare le emote del battle royale all’interno della modalità. Ma non è finita qui, l’aggiornamento 10.20 farà molto di più.

Ebbene sì, l’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi non ha intenzione di fermarsi. Nelle scorse ore è stato rilasciato un comunicato ufficiale della casa. Questo, annuncia che presto (con l’aggiornamento 10.20) arriveranno interessanti novità sulla modalità Salva il Mondo. Finalmente, si potranno utilizzare i picconi del battle royale. Scopriamo i dettagli in merito.

Fortnite: ecco i cambiamenti in arrivo su Salva il Mondo

Nelle scorse ore, Epic Games ha confermato l’arrivo di una delle novità più attese di questa stagione X. Stiamo parlando della possibilità di utilizzare i picconi della modalità battle royale anche su Salva il Mondo. Da ora in poi, infatti, si potrà selezionare all’interno dell’armadietto del gioco, il piccone che più ci piace. I picconi classici di Salva il Mondo, invece, verranno tutti resi disponibili automaticamente all’interno dell’armadietto. Anch’essi potranno essere utilizzati in entrambe le modalità di Fortnite.

Ricordiamo che in futuro arriveranno altre novità di questo tipo nella modalità. Epic Games ha confermato, infatti, che l’azienda risulta essere al lavoro per portare anche le Skin Armi all’interno della modalità Salva il Mondo. Per quelle, però, bisognerà aspettare la prossima stagione. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.