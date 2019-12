Gli esopianeti alieni potrebbero avere condizioni migliori per la vita

Un team dell’Università di Chicago ha analizzato le condizioni su vari esopianeti, il nome di mondi al di fuori del nostro sistema solare, utilizzando un software speciale della NASA che simulava climi e “habitat oceanici”. “Questa è una conclusione sorprendente”, ha detto il ricercatore capo Dr Stephanie Olson. “Ci mostra che le condizioni su alcuni esopianeti con modelli di circolazione oceanica favorevoli potrebbero essere più adatte a sostenere la vita che è più abbondante o più attiva della vita sulla Terra.”

La ricerca si è concentrata su pianeti che orbitavano alla giusta distanza dalla loro stella ospite in modo che l’acqua potesse esistere in forma liquida. “La ricerca della NASA sulla vita nell’Universo si concentra sui cosiddetti pianeti della Zona Abitabile, che sono mondi che hanno il potenziale per gli oceani di acqua liquida”, ha aggiunto Olson. ‘Ma non tutti gli oceani sono ugualmente ospitali – e alcuni oceani saranno luoghi migliori in cui vivere rispetto ad altri a causa dei loro schemi di circolazione globale. ‘La vita negli oceani della Terra dipende dall’abitazione, che restituisce i nutrienti dalle profondità scure dell’oceano alle porzioni illuminate dal sole dove vive la vita fotosintetica.

Gli esopianeti hanno ottime condizioni per la vita

‘Più upwelling significa più rifornimento di nutrienti, il che significa più attività biologica. Queste sono le condizioni che dobbiamo cercare sugli esopianeti. “La dott.ssa Olson ha modellato con cura gli oceani su mondi alieni per capire quale fosse la” più grande capacità di ospitare una vita abbondante e attiva a livello globale “. Questa analisi ha rivelato che la Terra che conosciamo e amiamo potrebbe non avere effettivamente le migliori condizioni possibili per la vita. “Abbiamo utilizzato un modello di circolazione oceanica per identificare quali pianeti avranno il risanamento più efficiente e quindi offrire oceani particolarmente ospitali”, ha continuato. ‘Abbiamo scoperto che una maggiore densità atmosferica, tassi di rotazione più lenti e la presenza di continenti producono tassi di upwelling più elevati.

“Un’ulteriore implicazione è che la Terra potrebbe non essere abitabile in modo ottimale – e la vita altrove potrebbe godere di un pianeta ancora più ospitale del nostro. “Ci saranno sempre dei limiti alla nostra tecnologia, quindi la vita è quasi certamente più comune della vita” rilevabile”. ‘Ciò significa che nella nostra ricerca della vita nell’Universo, dovremmo prendere di mira il sottoinsieme di pianeti abitabili che saranno favoriti dai grandi biosfere attive a livello globale perché quelli sono i pianeti in cui la vita sarà più facile da rilevare – e dove non rilevamenti sarà molto significativo. ”Il primo esopianeta è stato scoperto nel 1992 e finora sono stati individuati più di 4000 esopianeti.”