Il servizio di streaming musicale più famoso al mondo, Spotify, ha deciso di attuare una politica di restyling ai suoi piani di abbonamento. Pochi giorni fa, vi abbiamo parlato dell’annuncio del nuovo piano Premium per la Famiglia. Oggi, invece, andiamo a parlare di un’interessante iniziativa per i nuovi utenti. Scopriamo di cosa si tratta.

Tutti i servizi di streaming musicale offrono un periodo di prova gratuita per i loro prodotti. Tra tutte, Spotify risultava essere l’azienda con il periodo di prova gratuito più corto. Il colosso ha deciso di rimediare a questa discrepanza con la concorrenza lanciando un periodo di prova gratuita esteso per i nuovi utenti. Andiamo a scoprire i dettagli dell’iniziativa.

Spotify: Prova gratuita più lunga per tutti i nuovi clienti

Mentre Apple potrebbe ridurre la sua prova gratuita per Apple Music, Spotify ha deciso di effettuare la mossa inversa. Da ora in poi, infatti, i mesi di prova gratuita per i nuovi clienti che decidono di provare il servizio sono ben 3. Un bel salto considerando che prima il periodo di prova gratuita non superava un mese. L’iniziativa è effettiva fin da subito per il piano Premium classico e per quello studenti. Presto, però, verrà attivato anche per i piani duo e famiglia.

Spotify ha spiegato che la scelta di estendere il periodo di prova gratuito è nato dall’idea che così facendo, gli utenti avranno più tempo per apprezzare a pieno le grosse potenzialità che il servizio ha da offrire. Riuscirà l’azienda a convincere gli utenti ancora indecisi con un periodo di prova più lungo? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.