Quest’anno abbiamo assistito a diversi cambiamenti all’interno della gamma di MacBook di Apple. Sono stati proposti, infatti, diversi aggiornamenti per tutta la serie di portatili. Abbiamo visto scomparire MacBook, abbiamo visto nascere un nuovo MacBook Air e abbiamo visto debuttare una versione più potente di MacBook Pro. Ciò ha reso possibile ad alcune case di proporre delle vere e proprie mega offerte sui modelli precedenti.

Ebbene sì, Amazon risulta essere una delle aziende più famose quando si parla di offerte sui dispositivi tecnologici. Nelle scorse ore, il noto sito di e-commerce ha deciso di proporre un’interessante promozione riguardante il MacBook Pro con display da 13”. Ad essere in offerta, la variante del 2018. Scopriamo i dettagli.

Apple: ecco il mega sconto Amazon sui MacBook Pro 13”

Cupertino ha aggiornato la gamma base di MacBook Pro solamente un mese fa. La novità nei dispositivi è una Touch Bar e un processore decisamente più veloce. Ciò, però, non significa che i modelli passati siano da buttare. Questo risulta essere un ottimo momento per portarsi a casa un MacBook Pro 2018. Amazon propone l’iconico MacBook Pro 13” 2018 con processore i5 dual-core a 2,3GHz e memoria interna da 256 GB al prezzo di 1399 euro. Parliamo di uno sconto di 400 euro rispetto al prezzo di listino. Un ottimo affare considerando l’elevata potenza del device.

Ricordiamo che ad essere in offerta è la unica variante argento in quanto la versione grigio siderale è già stata terminata. Le scorte del dispositivo risultano essere molto limitate. Di conseguenza, queste potrebbero terminare da un momento all’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.