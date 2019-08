L’azienda della mela morsicata, Apple, ha aggiornato molti dei suoi prodotti quest’anno. Tuttavia, nessuno di essi sembra aver avuto modifiche a livello estetico. Qualche mese fa abbiamo finalmente visto debuttare un nuovo modelli di iPod touch. Peccato, però, che non sia stato come gli utenti l’avevano immaginato. Nessun nuovo design, solo un nuovo chip.

Ebbene sì, Apple è sempre più restia ad effettuare cambiamenti di design ai propri dispostivi. Ricordiamo che a breve usciranno i nuovi iPhone, questi continueranno, a distanza di tre anni, ad avere lo stesso design dei predecessori. Quando ci sarà un vero restyling delle varie gamme di dispositivi?

Apple: nuovo iPod touch tutto schermo in futuro

Non ci sono dubbi sul fatto che iPod touch sia ancora un prodotto molto amato dai fan della mela morsicata. Il colosso di Cupertino continuerà ad aggiornare il dispositivo. La prossima generazione potrebbe essere quella che i fan dell’azienda aspettano da molto tempo. Finalmente, infatti, iPod touch potrebbe cambiare design. Nelle scorse ore, è apparso online un concept molto realistico del nuovo dispositivo.

Le imagini apparse online mostrano un iPod touch a tutto schermo con il fronte molto simile a quello di un iPhone X. Il notch è quasi completamente assente e da’ spazio ad una piccola goccia contenente la fotocamera frontale. Il design sembra ispirarsi molto a quello di un iPhone 5, forme squadrate, retro in alluminio e dimensioni piccole. Un design di questo tipo sarebbe davvero apprezzato da tutti gli utenti. Sarà solo allora che iPod touch potrebbe ritornare a trionfare. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.