Nelle scorse ore, Epic Games si è trovata di fronte ad un consistente problema. Pare, infatti, che uno dei suoi ultimi oggetti aggiunti all’interno del battle royale di Fortnite abbia creato non pochi problemi. Ovviamente, stiamo parlando dell’ultimo oggetto consumabile rilasciato, la fenditura rottami. La casa ha dovuto temporaneamente disabilitare l’oggetto, perchè?

Ebbene sì, Epic Games ha dovuto per forza mettere fuori gioco il nuovo interessante oggetto di Fortnite. Pare, infatti, che il problema che lo riguarda risulta essere abbastanza consistente. Non è la prima volta che si verifica una situazione di questo tipo. Anche in passato, l’azienda si è vista costretta a disabilitare i nuovi oggetti dopo aver scoperto problematiche correlate ad essi. Tuttavia, una risoluzione del problema dovrebbe arrivare molto presto.

Fortnite: la fenditura rottami rende i giocatori immortali?

Nelle scorse ore, uno Youtuber è stato protagonista di un misterioso bug riguardante proprio la fenditura rottami. Pare, infatti, che seguendo una particolare procedura si riesca a creare un bug in grado di rendere i personaggi immortali. Ovviamente, il merito di questo errore va tutto al nuovo oggetto. Epic Games non ha dichiarato nulla in merito alla problematica che ha portato alla rimozione della fenditura rottami. E’ molto probabile, però, che quanto accaduto allo Youtuber sia coinvolto nella faccenda.

L’oggetto è stato rimosso già dalla serata di lunedì. Sembra che l’azienda si sia presa un bel po’ di tempo per investigare sulla problematica e risolverla nel miglior modo possibile. Da ora in poi la fenditura rottami non dovrebbe più creare nessun tipo di problema. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.