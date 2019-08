L’azienda della mela morsicata, Apple, sta facendo davvero passi da gigante per quanto riguarda l’aspetto software. Nelle scorse ore, il noto colosso ha deciso di rilasciare un aggiornamento lampo di iOS. Parliamo di un piccolo update, iOS 12.4.1. Questo, a quanto pare, ha il compito di risolvere un problema del sistema. Cosa sarà accaduto?

Non è la prima volta che il che il colosso della mela morsicata decide di lanciare un aggiornamento a sorpresa per risolvere una vulnerabilità del suo sistema operativo. Non erano previsti ulteriori aggiornamenti in arrivo prima di iOS 13. Un grosso problema per l’azienda, però, ha cambiato le carte in tavola. Scopriamo i dettagli del problema.

Apple: iOS 12.4.1 non porta nessun tipo di novità sui dispositivi

Il nuovo aggiornamento 12.4.1 è stato reso disponibile nelle scorse ore. Questo non sembra presentare nessun tipo di novità. L’unica differenza sta nella risoluzione di una vulnerabilità che permetteva agli utenti di effettuare il jailbreak sui dispositivo con iOS 12.4. E’ a ragione di ciò che la casa della mela morsicata ha deciso di intervenire prontamente sulla faccenda. Ricordiamo che l’aggiornamento è già disponibile al pubblico e può essere scaricato attraverso le impostazioni del proprio device.

I device compatibili con iOS 12.4.1 sono, ovviamente, gli stessi compatibili con iOS 12. Tra meno di un mese vedrà la luce, invece, l’aggiornamento software Apple più importante dell’anno. Ovviamente, parliamo di iOS 13. Le novità saranno molte e daranno una rinfrescata a tutti i dispositivi. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.