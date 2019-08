Se state cercando un caricabatterie wireless veloce certificato Qi, CHOETECH 15W Wireless Charger è uno stand piacevole nel design ed efficace nelle sue funzioni. Disponibile direttamente sul sito dell’azienda, il costo è di 39,99 dollari, competitivo sullo scenario di tutta la serie di caricabatterie oggi sul mercato.

Specifiche

Questo caricabatterie wireless supporta anche tre modalità di ricarica: 7,5 W, 10 W e 5 W. La ricarica rapida da 7,5 W è compatibile con iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus, mentre la modalità di ricarica wireless veloce da 10 W è adatta per Samsung Galaxy Note 9, S9, S9 +, Note 8, S8, S8 +, S7, S7 Edge e S6 Edge +. Ultimo ma non meno importante, è disponibile una ricarica regolare da 5 W per tutti gli altri dispositivi abilitati Qi.

Inoltre, le due bobine integrate offrono un’area di ricarica molto più ampia rispetto al pad di ricarica wireless rotondo generale, il che significa che è possibile caricare il dispositivo in modalità orizzontale o verticale. L’azienda afferma, inoltre, che la doppia bobina fornisce una ricarica rapida del 10% rispetto ad altri caricabatterie Qi standard.

Cavi USB e adattatore da parete

Lo standard USB si sta evolvendo. Da molti anni ormai, il micro USB è lo standard per i nostri telefoni e tablet (a parte i fan di Apple). Ora stiamo entrando in una nuova era in cui la USB Type-C dominerà il posatoio. Ad un certo punto, tutti dovranno cercare nuovi cavi e adattatori a parete per questo nuovo standard e Choetech è una delle prime aziende sul mercato con i propri cavi e adattatori USB Type-C. Diamo un’occhiata a ciò che hanno da offrire.

A3007 USB Type C Thunderbolt 3 Cable 40Gbps/100W Charging

Choetech offre due tipi di cavi: da USB Type-C a USB Type-C e da USB Type-A a USB Type-C. Da USB C a USB C è disponibile il nuovo connettore reversibile su entrambe le estremità. Ciò consente al cavo di trasferire dati e caricare le batterie più velocemente rispetto agli altri cavi presenti sul mercato. Avrai bisogno di un nuovo adattatore a parete per usare questo cavo ma Choetech ha a disposizione anche questo tipo di prodotti.

Utilizzando il cavo USB da tipo C a USB di tipo C e l’adattatore da parete Choetech, si è in grado di ottenere una velocità di ricarica di (max) 2.170 mA. Ciò si qualifica come “ricarica rapida” su diversi tipi di smartphone. Dal momento che utilizza il nuovo standard, questo cavo USB di tipo C supporterà anche velocità di trasferimento dati molto più elevate su USB se stai estraendo o trasferendo file dal tuo computer al telefono.

Il cavo da USB Tipo A a USB Tipo C è un po’ un’altra storia. Questo cavo è la consueta comodità. Più facile da usare se si hanno a disposizione diversi di adattatori USB di tipo A da parete (e sostituirli non è solo un compito costoso ma fastidioso). L’adattatore da USB Type-A a USB Type-C ti consentirà di continuare a utilizzare tutti gli adattatori a muro attuali. Le velocità non saranno sempre ottimali – circa 800 mA (max) – e i dati verranno trasferiti più lentamente, ma rientra comunque nella norma.

Un grande vantaggio del cavo da USB Tipo A a USB Tipo C, oltre al prezzo, è il fatto che NON si carica rapidamente. La ricarica rapida è una tecnologia straordinaria che ha il suo posto nello scenario attuale e moderno, ma non è sempre necessaria. La ricarica rapida, infatti, riscalda rapidamente la batteria e ne riduce il ciclo di vita. Perché farlo su uno smartphone se si carica sul comodino durante la notte?

I cavi sono entrambi schermati con una gomma esterna di alta qualità che ne impedisce il taglio e la distruzione. Le teste sono ugualmente ben protette e dovrebbero evitare di spezzarsi per un uso ripetuto. Nel complesso, un cavo di altissima qualità.

Link: https:// bit.ly/2xWkwsB

Adattatore da parete

A questo punto, avrai bisogno di un adattatore a muro. I vecchi adattatori USB di tipo A non funzioneranno con il nuovo standard a causa del nuovo adattatore reversibile e il tipo C supporta velocità di ricarica molto superiori a quelle del tipo A USB 2.0.

Questo adattatore da parete Choetech può caricare a 5V / 3A, 9V / 2A o 12V / 1.5A. Velocità estremamente elevate per un telefono. E’ possibile ricaricare uno smartphone in circa un’ora e mezza. L’adattatore è costruito in modo solido e non pesa ad averlo in borsa.

Conclusione

Tutto sommato, non c’è niente per cui non amare sia i cavi USB Choetech che l’adattatore a parete. Sono tutti ben realizzati e offrono velocità di ricarica veloci e costanti. Funzioneranno con una vasta gamma di dispositivi, come anche il Macbook di Apple.