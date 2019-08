Il colosso del fenomeno videoludico non smette mai di sorprendere. Nelle scorse ore, Epic Games ha ufficialmente rilasciato un grosso aggiornamento di Fortnite. Parliamo della tanto attesa versione 10.20. Sono molte le novità contenute nell’aggiornamento. In questo articolo, andiamo a parlare del nuovo oggetto settimanale. Di cosa si tratterà?

Oramai è una prassi, ogni settimana il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi rilascia un nuovo oggetto. Questa settimana è toccata ad un oggetto molto particolare. Non si tratta di un’arma ma di un qualcosa mai visto prima all’interno del battle royale. L’azienda l’ha chiamata bolla scudo. Andiamo a scoprire le sue caratteristiche.

Fortnite: ecco come funziona il nuovo oggetto bolla scudo

Ebbene sì, anche per questa settimana Epic Games ha deciso di non optare per una nuova arma ma per un oggetto particolare. La bolla scudo risulta essere un oggetto in rarità blu che una volta utilizzato crea una bolla scudo impenetrabile ai proiettili. Questi ultimi non potranno attraversare lo scudo neanche se sparati dall’interno, solo i giocatori potranno oltrepassare la barriera. La durata dello scudo è di 30 secondi. Tuttavia, questo ha una vita di 400 punti salute, se si azzera lo scudo si rompe prima del previsto.

Il nuovo oggetto è disponibile fin da subito all’interno della mappa di gioco. E’ possibile trovarlo nel bottino a terra, nei forzieri, nelle consegne di rifornimenti e nei distributori automatici. Non sappiamo quale possa essere la reazione della community alla nuova aggiunta. Informazioni in merito arriveranno presto. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.